Misure anti-virus, da Forza Nuova temono la ‘dittatura’

“Questo governo, che a metà gennaio dichiarava di avere la situazione sotto controllo e di avere predisposto tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza, ha mandato e sta mandando in prima linea sanitari, lavoratori di ogni ordine e grado e operatori della pubblica sicurezza senza il necessario coordinamento. In tre settimane, per risolvere l’intricata situazione che lui stesso ha creato, il governo ha instaurato un vero e proprio potere intoccabile”. Lo scrive in una nota il coordinamento di Forza Nuova per la provincia di Latina.

“Il presidente del consiglio Giuseppe Conte delibera senza alcun controllo di legittimità, il Parlamento è chiuso, la delega ai servizi segreti continua ad esser nelle mani dello stesso Conte. Sono sospese gran parte delle libertà costituzionali, così come la normativa a tutela dei dati sensibili. E purtroppo si continua a navigare a vista sul fronte della risoluzione dell’emergenza sanitaria oggi e di quella economica, che è già arrivata per molti, senza dare al popolo informazioni precise e puntuali su come intenderà affrontare la fase successiva. Questa gente che ci ‘governa’, figlia di una politica liberale liberista propria della globalizzazione capitalistica, comincia anche a schierare l’esercito nelle strade. Gli ingenui potranno intravedere in questo un segnale di responsabilità, a tutela della popolazione. La realtà potrebbe esser però diversa: per mantenere una sorta di stato d’assedio, gettando le basi per un periodo fosco in cui, passata l’emergenza sanitaria, si volesse reprimere qualsiasi tentativo di critica o di dissenso“.