Sportello telefonico di ascolto della Asl, le informazioni

Si comunica che i consultori familiari della Azienda ASL Latina mettono a disposizione i propri psicologi , con uno Sportello Telefonico d’Ascolto e di Sostegno attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ai seguenti numeri telefonici:

Consultorio Latina :

0773/6556592- 6556594

Consultorio Aprilia:

06/ 928634060

Consultorio Cisterna:

06/ 96025023

Consultorio Priverno

0773/ 910825

Consultorio Terracina:

0773/708909

Consultorio Fondi:

0771/ 505064

Consultorio Gaeta:

0771/779251

Inoltre presso il consultorio di Latina è stato istituito uno Spazio Mamma Telefonico, a cui si possono rivolgere per eventuali consigli e adeguate informazioni le donne in gravidanza e le neo mamme,

soprattutto per l’allattamento al seno, considerando che oggi più che mai rappresenta una priorità di salute pubblica e il latte materno la migliore misura preventiva per i nostri figli.

Si può contattare il consultorio familiare telefonando ai numeri 0773/ 6556580 – 6556586

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30

il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.