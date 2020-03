Minacce di morte ad un cane con fucile spiegato: denunciato un 59enne di Minturno

Ieri, 23 marzo, a Minturno, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 59enne, per i reati di omessa custodia delle armi e minacce aggravate, per avere puntato il proprio fucile verso un cane, minacciando di ucciderlo perché a suo dire colpevole di rovinargli il raccolto nel terreno di sua proprietà.

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari provvedevano al sequestro di un fucile custodito in cantina ed altri tre fucili regolarmente detenuti, custoditi all’interno di una fuciliera.