Coronavirus, personale delle Poste senza protezioni e disagi per gli utenti

Disagi negli uffici postali pontini. Mancherebbero ancora i dispositivi di sicurezza per il personale, a partire dalle mascherine, e chi è sprovvisto degli stessi può rifiutarsi di lavorare allo sportello.

In questi giorni sta così accadendo spesso che, con gli sportelli chiusi, i cittadini si trovano costretti a fare file estenuanti e soprattutto a non poter prelevare denaro, se non ricorrendo agli sportelli automatici, e raccomandate.

Una situazione che rischia di esplodere al momento del ritiro delle pensioni.