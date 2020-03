Coronavirus e cittadini in difficoltà: il Comune di Priverno attiva due numeri telefonici di ‘ascolto’

L’Amministrazione Comunale di Priverno, a seguito della favorevole risposta all’attivazione del Servizio Spesa a Casa destinato a tutti gli anziani e le persone con fragilità sanitaria residenti nel Comune di Priverno, ha deciso di mettere in funzione ulteriori due numeri telefonici dedicati al sostegno emotivo e anche pratico, per tutte le persone che a causa dell’isolamento per l’emergenza Coronavirus necessitano di ascolto.

In un momento di enorme instabilità emotiva, dove la paura e la preoccupazione ci assalgono, abbiamo bisogno di confrontarci, di sentirci protetti e soprattutto di non sentirci soli.

Per questo, abbiamo deciso di offrire a tutti i cittadini, due servizi gratuiti dedicati all’emergenza Coronavirus:

al numero 0773-912588 (attivo il martedì 8,30-14,30/15,00-18,00 e il giovedì 15,00-18,00) corrisponde IL PUNTO DI ASCOLTO e supporto PSICOLOGICO;

al numero 0773-912616 (attivo dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 /martedì e giovedì 15,30-17,30) corrisponde lo SPAZIO AMICO, per le esigenze di prima necessità.

Chi risponde ai suddetti numeri è personale qualificato, che possiede un’ampia conoscenza della città e pertanto pronto a cercare le soluzioni per le varie esigenze nei limiti del possibile.

Tali servizi non sostituiscono o integrano i numeri per l’emergenza sanitaria”.