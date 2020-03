Contenimento Covid-19: il nuovo modulo per gli spostamenti

Covid-19, è cambiato nuovamente, com’è noto il modulo di autodichiarazione che i cittadini devono utilizzare se necessitano di fare spostamenti. Sulla scorta del nuovo decreto del Presidente del Consiglio contenente le nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus, cambiano anche in parte i dati da inserire. Ad esempio sarà necessario indicare il domicilio e non soltanto la residenza nonché da la destinazione dello spostamento e il luogo da cui inizia. Il cittadino dichiara anche di essere a conoscenza di quanto disposto in precedenza rispetto le misure di contenimento del Covi-19. In allegato il nuovo modulo da scaricare.

