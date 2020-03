La Pro Loco di Formia propone sui social l’iniziativa #AFORMIARESTIAMOACASA

“La Pro Loco di Formia anche in tempo di Coronavirus, in un momento particolare e nuovo per la società globalizzata, in una situazione difficile da gestire, dove il senso di civiltà deve elevarsi in modo esponenziale alla pari di quello scientifico, non si ferma, e da due settimane è operativa tutti i giorni, sulla propria pagina facebook con l’iniziativa denominata “#AFORMIARESTIAMOACASA”

Sulla pagina di uno dei principali social network mondiali amici, esperti di vari settori postano le news dell’ultima ora, video didattici di bricolage, sport, musica, vivere sano, storia, archeologia, istruzione, sketch di teatro e tanto altro.

Inoltre numerose le associazioni di categoria che hanno deciso di utilizzare questo canale per informare al meglio il cittadino a fruire del servizio a domicilio.

Grande soddisfazione per il presidente della Pro Loco Renato Lombardi, che fiducioso in un lavoro di squadra, credendo fermamente che anche quando una partita non si vince bisogna recuperare il risultato e ribaltarlo in positivo e vincente, sottolinea: “non ci è data la possibilità di uscire di casa ed essere fisicamente presenti e cerchiamo di essere complementari, con le nostre risorse, con chi è in prima linea in questa guerra mai vissuta prima d’ora, rendendoci produttivi per un operare in sinergia, guardando positivo e cercando sin da ora di approntare quel planning programmatico che, finito, questo periodo ci vedrà ancora più operativi per un gran lavoro di ripresa”.

La Pro Loco di Formia, rendendosi disponibile a discutere intorno a un tavolo per meglio fare in seguito, mette a disposizione la sua pagina facebook all’amministrazione comunale di Formia, a quelle limitrofe e agli altri singoli settori che vorranno comunicare qualcosa ai cittadini e dunque favorire l’intera comunità“.