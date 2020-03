Fondi, omicidio nella zona rossa: un fermo

AGGIORNAMENTO ORE 14.30: Fermato dalle forze dell’ordine un uomo pakistano di 44 anni, individuato dopo l’omicidio avvenuto questa mattina.

Un uomo morto in piena zona rossa, secondo i primi riscontri in seguito a un’aggressione. Si tratta dunque di un omicidio. A perdere la vita, a causa di un pesante trauma facciale, un 69enne del posto. Inutili, i soccorsi tentati dai sanitari dell’Ares 118. Sul posto, in via Molelle, zona San Raffaele, carabinieri e polizia.