‘Rifiutiamo il virus’: la Cisterna Ambiente raccoglie fondi per l’ospedale Goretti di Latina

La Cisterna Ambiente lancia una campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi in favore dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

“Rifiutiamo il virus” è l’iniziativa lanciata dalla società partecipata del Comune di Cisterna finalizzata all’acquisto di un videolaringoscopio per il reparto rianimazione.

“In questo momento di difficoltà – afferma il presidente della Cisterna Ambiente, avvocato Diego Cianchetti – è importante l’aiuto di tutti a sostegno di chi è impegnato in prima linea affinché il virus venga sconfitto. Per questo abbiamo pensato di attivare e promuovere una raccolta fondi con l’intento, unitamente all’Asd Burraco Cisterna, di acquistare urgentemente un videolaringoscopio per il reparto rianimazione del Goretti di Latina.

A tal fine è stato attivato un conto corrente bancario dove chiunque può donare”. Queste le coordinate: IBAN: IT32J0510473950CC0100525457 Banca Popolare del Lazio, filiale di Cisterna di Latina, Causale: Covid 19.