Formia: in fiamme l’ingresso dell’alimentari ‘La Ghiottona’

Un episodio che ha tutte le fattezze dell’atto doloso quello accaduto questa mattina a Formia, nella centralissima zona di Largo Paone.

Ignoti hanno infatti dato fuoco ad un contenitore per i rifiuti in legno all’ingresso della nota drogheria ‘La Ghiottona’. Le fiamme hanno fortunatamente danneggiato solo la veranda e l’insegna dell’attività.

Largo Paone a Formia

Alcuni automobilisti in transito, notato quanto stava accadendo, hanno tempestivamente allertato le forze dell’ordine, poi intervenute sul posto.

Per far luce su quanto accaduto, gli agenti del commissariato di PS di Formia, che si stanno occupando del caso, prenderanno in visione le immagini del sistema di videosorveglianza della zona oltre, secondo quanto trapelato, ad alcuni filmati amatoriali.