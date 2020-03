Fondi, auto distrutta dalle fiamme: conducente illeso (e pure il cane)

Non bastasse l’emergenza da coronavirus, con la città diventata zona rossa, a creare affanno a chi di dovere ci si mette anche la cronaca ordinaria. Nella serata di ieri a Fondi un’auto è stata distrutta dalle fiamme, sprigionatesi improvvisamente dal vano motore mentre si trovava in via Edificio scolastico.

Prima le scintille e il fumo; poi il fuoco che ha completamente avvolto il mezzo, una Smart; a margine, l’esplosione delle ruote. Tutto nell’arco di pochissimo. Con il conducente, ovvero il titolare delle onoranze funebri Cipolla, che nei momenti iniziali era nell’abitacolo: è riuscito ad uscire per tempo, restando illeso. Come pure il suo cane, un meticcio di nome Mosè, che si trovava sul sedile passeggero. A suo modo anche lui al lavoro: stava “accompagnando” il padrone ad attaccare dei manifesti.

Sul luogo del rogo si sono portati i Falchi di pronto intervento e i vigili del fuoco, oltre agli agenti del Commissariato locale.