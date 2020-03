Basket Latina, è partito il nuovo format online #CasaBenacquista

Nei giorni scorsi è partito il nuovo progetto targato Benacquista Assicurazioni Latina Basket: #CasaBenacquista, #ilbasketanchedacasa, che sta già ricevendo molti consensi.

Un’iniziativa pensata per dare modo a tutti i sostenitori nerazzurri di poter conoscere meglio i giocatori e lo staff della prima squadra anche fuori dal parquet e di poter interagire con loro attraverso i moderni sistemi di comunicazione legati ai social network.

Sul nostro canale Instagram @latinabasket abbiamo iniziato a trasmettere delle dirette in cui i protagonisti non sono soltanto i giocatori che raccontano la loro giornata, preparano un caffè, rispondono alle domande dei partecipanti, ma sono in primo piano anche tutti coloro che interagiscono con loro, scambiando opinioni, scherzando. Un modo simpatico e divertente per trascorrere del tempo insieme nell’attesa che si possa tornare a vivere il basket giocato.

Durante la prima diretta abbiamo gustato un ottimo caffè insieme ad Alessandro Cassese, che lo prepara rigorosamente con la tradizionale Moka, e abbiamo avuto la possibilità di scoprire i suoi gusti letterari, le sue serie TV preferite, ma anche la sua passione per la crema catalana. Alessandro è stato divertente, interessante e simpatico tanto da coinvolgere nella chiacchierata anche l’ex nerazzurro Giovanni Allodi, che non è escluso possa essere invitato a partecipare come ospite a una delle prossime dirette.

In occasione della seconda puntata di #CasaBenacquista, abbiamo trascorso del tempo insieme al Capitano Davide Raucci e a Gabriele Romeo, che sono stati davvero esilaranti. La loro allegria è stata contagiosa, le loro risate spontanee hanno coinvolto i partecipanti che hanno interagito anche da oltre oceano, come Evan McGaughey, il giocatore statunitense che ha lasciato un ottimo ricordo nella squadra nerazzurra anche dopo aver dovuto interrompere la sua stagione a Latina per via di un infortunio al piede. Alla conversazione si è unito anche il vice allenatore della Benacquista, coach Giuseppe Di Manno, chiamato in causa da un tifoso che lo ha ricordato come suo allenatore delle giovanili.

Per la prossima puntata di questo nuovo format della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, in programma per oggi, venerdì 20 marzo alle ore 16:00, saranno online il giocatore argentino Bernardo Musso e il fisioterapista Pio Manduano e, visti i protagonisti, ci attende sicuramente un pomeriggio non soltanto interessante per gli argomenti che entrambi potranno trattare (Bernardo potrà raccontarci della tradizione del mate, Pio del Cammino di Santiago) ma anche di grande simpatia.

Vi aspettiamo online!