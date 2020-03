Atti persecutori e lesioni nei confronti dell’ex coniuge: 37enne ai domiciliari

Ieri, 20 marzo, in San Felice Circeo, i militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma, traevano in arresto, un 37enne, per i reati di atti persecutori, lesioni personali, minacce e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commessi nei confronti dell’ex coniuge.

L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione ove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari.