L’ex presidente del parlamento europeo Tajani devolve l’indennità a Fondi

La notizia è di poco fa: l’ex numero uno del Parlamento europeo e attuale eurodeputato in quota Ppe Antonio Tajani, ha deciso di devolvere la propria indennità di marzo alla città di Fondi, nell’occhio del ciclone da coronavirus.

Tajani, che annunciato la cosa attravero la propria pagina Facebook ha comunicato di aver comunicato questa decisione ai compagni di partito di Fondi, il senatore Claudio Fazzone e l’europarlamentare ed ex sindaco Salvatore De Meo.

Non spiega – almeno per ora – in che modo verrà utilizzato il denaro devoluto a Fondi o in che modo servirà per fronteggiare l’emergenza che vede la città pontina “zona rossa”.