Cuciono mascherine a due passi dalla “zona rossa”, la testimonianza – VIDEO

Una vera e propria mission quella della signora Elisabetta che insieme ad altre due signore lanciano l’appello a non uscire di casa ma lo fanno da un posto particolare e con qualcosa di materiale per le mani.

Il luogo è a due passi da uno dei “varchi” di Fondi che dalla mezzanotte è diventata “zona rossa”. E la signora Elisabetta, insieme alle altre signore fanno le mascherine, le cuciono a mano e le distribuiscono a chi ha bisogno, distribuendole anche agli operatori dell’informazione. Una vera e propria mission. Un modo per sentirsi utili per la collettività in questo momento così particolare.