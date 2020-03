Coronavirus, il videomessaggio di Fausto: “Condizioni migliorate. Voi state a casa”

La lotta di Fausto Russo contro il “mostro” Covid-19 continua per il meglio. Il 38enne personal trainer di Minturno, a diversi giorni dal ricovero d’urgenza presso l’ospedale Goretti di Latina, ha voluto aggiornare e rassicurare sulle proprie condizioni. E lo ha fatto attraverso un videomessaggio direttamente dal letto del nosocomio in cui si trova: “Il leone ritornerà più forte di prima”, ha detto tra le altre cose. Ringraziando di cuore il personale sanitario che lo sta curando, ed invitando nel contempo tutti a stare a casa. Solo in questo modo l’emergenza coronavirus potrà progressivamente essere messa alle spalle.

IL VIDEO DI FAUSTO