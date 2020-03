Controlli ancora più serrati: il risveglio di Fondi in zona rossa

Posti di blocco a raffica nei punti nevralgici della città, presidiando di fatto le principali vie d’accesso, Appia e Flacca in primis. Sì è svegliata così Fondi, il giorno dell’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Lazio che ha trasformato la Piana in una zona rossa per effetto dei numerosi contagi da coronavirus. Stop alle entrate e alle uscite dal perimetro comunale. Al lavoro in particolare carabinieri e polizia dei distaccamenti locali, supportati anche da numerosi militari dell’Arma giunti appositamente dai reggimenti Lazio e Campania.