NOTIZIA FLASH – Un bambino di tre anni è purtroppo deceduto dopo essere stato soccorso nelle prime ore del mattino. A chiamare l’ambulanza i genitori da una frazione del Comune di Sabaudia. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sembra che il bimbo abbia accusato improvvisamente un malore. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa lo abbia effettivamente provocato.