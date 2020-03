Nuova stretta per contrastare l’incedere del coronavirus nel cluster di Fondi: da venerdì, città chiusa. In tal senso, la Regione Lazio ha emesso oggi, venerdì, un’ordinanza con una serie di ulteriori misure, che comprendono anche il blocco di ingressi e uscite. Con lo scoccare della mezzanotte, la città della Piana sarà insomma una “zona rossa” a tutti gli effetti – CLICCA QUI PER LEGGERE E SCARICARE L’ORDINANZA DEL 19 MARZO