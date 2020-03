Nella giornata di oggi a Sonnino, i militari dell’Arma del luogo deferivano in stato di liberta’ una donna 30enne del luogo, per essersi impossessata di alcuni preziosi di proprieta’ del marito, del cognato e del suocero, simulando e denunciandone, in data 23 febbraio 20, il furto ad opera di ignoti. La giovane è stata denunciata per i reati di furto e simulazione di reato.