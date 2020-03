Ordinanza regionale per i negozi, interviene Maschietto

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza l’ordinanza della Regione Lsazio (n°Z00011) emanata in data 18 Marzo u.s. ad integrazione dei contenuti della precedente (n° Z00010) che stabiliva disposizioni specifiche circa gli orari di apertura dei negozi (quelli la cui chiusura non è stata disposta dai provvedimenti del Governo).



Il nuovo provvedimento – in vigore da oggi fino al 5 Aprile 2020 – esenta dai limiti di orario alcune tipologie di attività commerciali e concede ai Sindaci dei piccoli Comuni con pochi esercizi commerciali la facoltà di anticipare l’orario di apertura dei negozi.

Nello specifico, esso prevede che le DISPOSIZIONI dell’ordinanza del 17 Marzo u.s. (orari limite per l’apertura e la chiusura degli esercizi: 8.30-19.00 dal LUNEDÌ al SABATO e 8.30-15.00 la DOMENICA e i GIORNI FESTIVI) NON SI APPLICANO, oltre che alle FARMACIE e PARAFARMACIE, anche: