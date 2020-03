Contrasto alla diffusione del coronavirus, attivato a Itri il nuovo pulmino elettrico

L’Amministrazione comunale di Itri mette in campo un altro servizio per soccorrere alle esigenze della popolazione in questa delicata fase emergenziale, legata alla diffusione del contagio da coronavirus.

Da domani 20 marzo, infatti, sarà operativo il pullmino elettrico donato all’Amministrazione dal Consorzio Itri c’è.

Il mezzo funzionerà come una sorta di navetta tra i vari esercizi commerciali, consentendo di ritirare la spesa e consegnarla poi a destinazione, chiaramente nel rispetto delle regole e con l’utilizzo di dispositivi atti ad evitare rischi di contagio.

“Un servizio che mettiamo in campo – afferma il Sindaco Fargiorgio – per soddisfare le richieste dei cittadini ed anche per evitare il più possibile l’uscita dalle abitazioni. Ringrazio pubblicamente gli esercizi commerciali che già hanno aderito in maniera massiccia all’iniziativa Itri Solidale, che si sta rivelando particolarmente utile. Un ringraziamento al Consorzio Itri c’è per averci dotato di un mezzo che, in questo momento, rivela la sua grande utilità sociale. Ciò evidenzia l’importanza di una corretta e sinergica azione tra pubblico e privato che, se correttamente attuata, produce ottimi risultati. Spero – concluce il Sndaco – che questa collaborazione continui anche con altri progetti, che possano produrre uguali e proficui risultati”.