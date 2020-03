Consigliere comunale di Minturno positivo al Covid-19

“Sono orgoglioso dei mie concittadini e orgoglioso dei miei collaboratori. In questo momento ho il dovere di guardare ed indicare le cose belle della mia comunità. grazie Francesco e grazie Lucia”. Questo il commento del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che dalla sua pagina Facebook ha condiviso il post con cui il consigliere Francesco Sparagna ha informato di essere positivo al Covid-19. un gesto di responsabilità come quello del dottor Salvatore Schintu a Sabaudia.

“Cari amici, – si legge nel post – voglio informare che oggi 18/03/2020, mi è stato comunicato dalla Asl di essere positivo al Covid 19, pur essendo al momento asintomatico .Avendo ridotto significativamente l’ attività lavorativa di Medico Veterinario e Consigliere comunale vista la contingenza, sono comunque stato a contatto con diverse persone per motivi di necessità.Sono impegnato a ricostruire e ad informare le persone che ho incontrato, ma divulgare questo comunicato aiuterà sicuramente a prendere le dovute precauzioni come previste dalle linee guida.

Ricordo a tutti che è di fondamentale importanza rispettare la quarantena dei 15giorni per chi ha avuto contatti con un positivo(QUINDI IO).spero che questo messaggio raggiunga tutti coloro che mi hanno incontrato ultimamente.

Un caro saluto a tutti.

Francesco Sparagna”