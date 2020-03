Lo sport al tempo del Covid-19, “state a casa e andate a donare” – VIDEO

La società sportiva di pallamano fondana ha deciso di sensibilizzare sui temi caldi in questo momento in cui lo sport è praticamente fermo.

Niente campionati da qualche settimana, niente gare ufficiali e neppure gli allenamenti. Così le pagine social della compagine rossoblù raccontano i gol messi a segno in stagione con spezzoni di video ma non solo.

In un video molto carino e che comprende le voci di giocatori, giocatrici e dirigenti, tutta la famiglia dell’HC Fondi ha deciso di spronare tutti a rimanere a casa. Quello slogan “restiamo a casa“, passa di voce in voce, con un messaggio ancora più importante e permeante: quello di uscire solo per andare a donare.

Un segnale di legame con l’Avis, che in questi giorni si associa al messaggio di non fermare le donazioni di sangue che possono diventare importantissime per cercare di salvare molte vite.