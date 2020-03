In gruppo tra alcol, urla e scherzi: 5 denunciati per violazione del decreto “anti-virus”

Nella serata di lunedì, gli equipaggi della Squadra Volante di Latina, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa 113, sono stati inviati in via dei Volsci, dove era stata segnalata una lite tra alcuni ragazzi.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che si trattava di cinque giovani indiani, che però non stavano litigando tra loro: “Incuranti di quanto disposto dal DPCM emesso per contrastare l’epidemia da Covid–19 si erano riuniti in gruppo per bere, ubriacandosi e berciando con scherzi ed urla”, spiegano dalla Questura. Al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione del predetto decreto.