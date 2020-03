Anche Monte San Biagio ha il suo primo caso accertato di contagio da Covid-19. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Federico Carnevale, attraverso un video-messaggio che ha anticipato la stessa Asl. Nel dare notizia del caso in questione, il primo cittadino ha ricordato nuovamente che bisogna stare in casa: “Ancora troppa gente in giro”, ha sottolineato Carnevale.

