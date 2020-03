Emergenza-sangue, l’appello del Comune di Formia: “Andate a donare, è questo il momento”

“Dona il sangue, dona adesso! È possibile farlo in sicurezza e puoi salvare la vita di una persona. Contatta il centro trasfusionale ai numeri 0771779571 o 0771779525 e prenota la tua donazione.

Grazie a tutti i donatori di sangue per la straordinaria risposta al nostro appello.

Segnaliamo inoltre che Laziomar – Compagnia di trasporto marittimo regala un viaggio per le isole pontine ai donatori di sangue.

La donazione di sangue ed emocomponenti è stata inclusa dal Ministero della Salute tra le “situazioni di necessità” che permettono di uscire di casa.

Lo stabilisce una circolare emessa martedì 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, in merito alla gestione dell’emergenza da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti da parte del Centro nazionale sangue.

Per invogliare la popolazione a donare il sangue e per aiutare il servizio sanitario a fare fronte alle impellenti necessità di questi giorni, i vertici della Compagnia di navigazione Laziomar S.p.A. offrono un viaggio andata/ritorno da Formia per l’isola di Ponza o Ventotene a tutti i residenti della Regione Lazio che esibiranno alla biglietteria il “certificato di avvenuta donazione” rilasciato dall’Avis, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile.

Sarà possibile usufruire del viaggio dall’1 giugno al 30 settembre 2020.