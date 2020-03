Emergenza Coronavirus, le iniziative a sostegno dei commercianti

L’Amministrazione comunale è vicina agli esercenti commerciali colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria in atto e, su impulso del sindaco Gervasi, sta studiando alcune iniziative volte al sostegno delle diverse attività del territorio.



Tra queste la riduzione del 25% del Canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap). È previsto uno stanziamento di 100mila euro, esclusivamente per l’esercizio finanziario 2020 e relativo alle seguenti categorie: industriali, commercianti, pubblici esercizi, professionali e di servizi; artigianali; occupazioni temporanee: commercio aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti; distributori di carburanti.

L’Amministrazione comunale, inoltre, sta analizzando tutte le possibilità per l’abolizione della tassa di soggiorno per i prossimi mesi, e comunque solo quando saranno revocati i divieti di spostamento, al fine di stimolare ed incentivare la riattivazione dei flussi turistici sul territorio di Sabaudia. Un’azione necessaria a beneficio dell’intero territorio comunale.



Il sindaco Gervasi: “In questo particolare e delicato momento storico dobbiamo restare tutti uniti guardando verso un comune obiettivo: superare l’emergenza sanitaria in atto rispettando alla lettera, nonostante i sacrifici economici derivanti, tutte le indicazioni predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Lazio e da tutti gli Enti competenti. A nome di tutta l’Amministrazione e la comunità di Sabaudia esprimo vicinanza agli esercenti del territorio, ringraziandoli per la sensibilità e disponibilità dimostrata”.

Si rinnova l’invito a restare in casa, limitando al massimo gli spostamenti e comunque solo per esigenze di lavoro, salute, necessità primarie.