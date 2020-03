Coronavirus. Quinto caso di positività ad Aprilia. Il Sindaco: situazione costantemente monitorata

Il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie regionali fa registrare un nuovo caso di positività al Covid-19 ad Aprilia: è la quinta persona contagiata in Città dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di uomo al di sotto dei 60 anni, le cui condizioni non destano preoccupazione tanto che le autorità sanitarie non hanno ritenuto opportuno per lui il ricovero. Attualmente sono 4 i cittadini apriliani positivi in Città, tutti in quarantena secondo le procedure, ma nessuno in terapia intensiva. Il primo paziente risultato positivo al Coronavirus ad Aprilia è invece guarito qualche giorno fa e ha fatto ritorno a casa.

“Allo stato attuale, la situazione ad Aprilia non mostra particolari criticità né dati allarmanti – commenta il Sindaco Antonio Terra – i casi di positività per ora sono pochi e fortunatamente nessuno dei contagiati è in condizioni critiche. Siamo costantemente in contatto con le autorità sanitarie per monitorare l’evoluzione dell’epidemia sul nostro territorio. La Città, comunque, sta reagendo in modo responsabile e ordinato alle indicazioni che riceviamo in questi giorni e questo credo sia un buon segnale, che non può che far bene e limitare il più possibile il contagio sul nostro territorio”.

“Non mi stanco di ripetere a tutti, comunque, di rimanere in casa ed evitare i contatti con altre persone, se non per motivi di lavoro e salute, o per assoluta necessità. Continuiamo a ricevere segnalazioni di qualche cittadino – comunque pochi – che ancora fa fatica a rispettare il divieto di assembramento. Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli, in modo tale da scoraggiare ulteriormente chi non rispetta le indicazioni date”.