Virus: anche a Formia chiusura per ville, parchi pubblici e aree gioco

Non solo Fondi. Anche a Formia l’amministrazione comunale ha deciso per una nuova stretta volta a contrastare, per quanto possibile, l’emergenza coronavirus. In data odierna il sindaco Paola Villa ha disposto la chiusura con decorrenza immediata di ville, parchi pubblici e aree gioco recintate con cancelli. L’ordinanza sindacale sarà per il momento in vigore fino al prossimo 3 aprile. Il primo cittadino ha demandato al corpo di polizia locale il controllo e l’osservanza della stessa. – CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA IN QUESTIONE