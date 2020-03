Non può uscire per la spesa, chiama i carabinieri: i militari gliela portano a casa

In giorni di emergenza da coronavirus, le forze dell’ordine tentano per quanto possibile di presidiare il territorio per verificare l’ottemperanza dei cittadini alle disposizioni dell’ultimo DPCM. Ma non solo: a Norma hanno anche portato a domicilio la spesa. Un residente, impossibilitato a uscire dalla propria abitazione per un recente intervento di protesi al ginocchio, ha telefonato ai carabinieri della Stazione locale per chiedere assistenza, non essendo in grado di recarsi all’alimentari. In brevissimo tempo i militari hanno quindi annotato la lista dei generi di cui necessitava, recapitandoli a stretto giro a domicilio. Un gesto che ha spinto l’interessato a ringraziare gli uomini dell’Arma con una toccante lettera, dimostrando tutta la sua riconoscenza.

LA LETTERA RECAPITATA PRESSO LA STAZIONE DI NORMA