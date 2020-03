Coronavirus, Forza Nuova chiede la sospensione dei tributi per tutti i comuni della provincia

“La quarantena dovuta alla questione del coronavirus sta creando seri problemi alle famiglie, alle piccole-medie imprese, ai commercianti e a molte altre categorie.

C’è, inoltre, la probabilità che questa immobilità possa andare anche oltre i 15 giorni di fermo per il momento stabiliti. Adesso quindi non bastano solo i Tricolori esposti dalle finestre o dai balconi, tra l’altro grande esempio di italianità e di coraggio, ma data l’emergenza che sta attraversando la nazione e la nostra Provincia, urge un altro forte incoraggiamento.

Le amministrazioni di tutti i comuni della provincia di Latina dovrebbero adottare ogni utile provvedimento atto a bloccare per almeno tre mesi i tributi alle famiglie ed alle imprese.

Si chiede in particolare di: bloccare i tributi, gli interessi e le sanzioni ad essi correlati, gli accertamenti tributari in corso nonché gli eventuali atti in esecuzione relativi a distacchi di utenze o altre procedure esecutive. Chiediamo che vengano, inoltre, immediatamente sospesi i tributi nei confronti di Aziende ed esercizi commerciali presenti sul nostro territorio, in quanto saranno le più colpite da questa emergenza.

Per concludere, chiediamo che venga adottato uno sgravio dei tributi anche per le aziende che stanno al momento svolgendo la loro normale attività, alla luce del fatto che, anche se attive, hanno e avranno sicura e notevole perdita di fatturato a causa della quarantena”.

Così in un comunicato stampa il coordinamento provinciale di Forza Nuova.