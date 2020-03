Spacciava cocaina, arrestato dai Carabinieri un 38enne

Nella giornata di ieri durante la notte, a Fondi, i carabinieri della locale tenenza traevano in arresto, in flagranza, 38enne, del luogo. L’uomo veniva sorpreso, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, dopo aver ceduto ad altra persona 0,5 gr di cocacina. Le successive perquisizioni personale e domiciliare consentivano di rinvenire ulteriori 4,5 gr circa della medesima sostanza, la somma contante di euro 40, ritenuta provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, il materiale e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi. L’arrestato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.