Sinistro a San Magno, si ribalta con il mezzo mentre torna a casa: muore un uomo

Incidente mortale a Fondi, nel pomeriggio di domenica, quando un uomo sulla settantina avrebbe perso il controllo della propria Ape car e si sarebbe ribaltato mentre stava cercando di rientrare a casa.

Il fatto sarebbe accaduto nei pressi della chiesa di San Magno, in una delle contrade più popolose di Fondi. Sul posto sarebbero intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Terracina, oltre alle forze dell’ordine.

Si indaga per capire le cause che hanno portato al sinistro, poi divenuto fatale, per l’uomo del posto.