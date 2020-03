Medico di Sabaudia positivo al Coronavirus. A darne notizia per sua volontà sono stati proprio i familiari attraverso il profilo Facebook del dott Salvatore Schintu un gesto importante per tutelare altri cittadini che potrebbero essere entrati in contatto con lui. I messaggi di auguri sono moltissimi per l’ex sindaco di Sabaudia che attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale di Latina ma non in terapia intensiva