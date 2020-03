“Ciao”, la campagna a sostegno delle persone sole e degli anziani

“Ciao” una piccola parola diventa un grande gesto, avviata la campagna a sostegno delle persone sole e degli anziani per superare l’isolamento di questi giorni.

“D’intesa con gli altri Sindaci della provincia – spiega il Sindaco Fargiorgio – abbiamo pensato di avviare una campagna di solidarietà rivolta a quei nostri cittadini che, in questo delicato momento che viviamo, avvertono come ancora più gravosa la loro condizione. A tutti formulo l’invito a chiamare un parente, un amico o un conoscente anche solo per sapere come sta – conclude l’Avv. Fargiorgio – È un modo per esprimere la nostra vicinanza, un modo per non farli sentire soli”