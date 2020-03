Contenimento del Coronavirus, sanzionata famiglia di Roma

Famiglia di Roma in trasferta scattano denuncia e sanzione. E’ quanto accaduto a Sabaudia dove i controlli restano alti. Il nucleo familiare, arrivato ieri, è stato individuato dalla Polizia Locale. A darne notizia il sindaco Giada Gervasi attraverso la sua pagina Facebook: “Questa mattina – si legge nel post- è stata sanzionata una famiglia proveniente da Roma.

Le prescrizioni governative sono chiare: NESSUNO può lasciare il proprio Comune di residenza se non per lavoro, salute e situazioni di necessità.

Come si può non capire la gravità dell’emergenza in atto?

In questi giorni restare in casa non è solo una necessità ma anche e soprattutto un dovere morale, per se stessi e per gli altri. Ognuno di noi può essere contagiato e ognuno di noi può rivelarsi possibile fonte di contagio. Solo restando in casa e limitando i contatti a situazioni di necessità primarie, possiamo contrastare e contenere l’espandersi del virus. L’Amministrazione comunale, grazie alla Polizia Locale e alle altre Forze militari e di polizia, continuerà a vigilare e, laddove necessario, a sanzionare i comportamenti imprudenti e non rispettosi delle prescrizioni imposte dal Governo e dalle autorità competenti”.