A Fondi anche San Francesco si difende dal virus – FOTO

È stata apposta in centro a Fondi, in piazza IV novembre, dinanzi alla chiesa di San Francesco e sulla statua dedicata all’omonimo Santo, una mascherina che sta simboleggiando l’emergenza da coronavirus Covid-19.

Peccato che pochi la vedano dal vivo, visto che anche nel centro di Fondi non c’è nessuno, poiché come raccomandato da tutte le autorità e anche dall‘Asl provinciale, bisogna stare a casa il più possibile, ma attraverso qualche scatto che gira via social e Whatsapp si può tranquillamente vedere San Francesco con la mascherina.

In altri momenti, sicuramente qualcuno avrebbe segnalato la cosa come qualcosa di blasfemo, ma in molti commentano che rappresenta il segno dei tempi che si stanno vivendo.