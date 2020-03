Formia, le letture dedicate ai più piccoli per farli svagare in questo periodo

Alla luce delle nuove misure espresse nel decreto Presidenziale, è necessario oggi più che mai offrire un messaggio di normalità e tranquillità ai più piccoli. “E’ difficile, lo so. Stare a casa proprio ora, che arriva la primavera. E poi, ti mancano gli amichetti, e questo è ancora più triste e rende tutto più faticoso. Ma… farsi nuovi amici da casa, senza bisogno di uscire? Fermi, non è una stupidaggine anzi. Ve lo giuro, fate così: fatevi come nuovo amico un libro. Sì avete capito bene, un libro. E un libro potete accarezzarlo, abbracciarlo e ridere con lui. Poi è uno di cui ti puoi fidare, sì, assolutamente, perché sta sempre con te se vuoi, ti parla all’orecchio, è divertente e ti fa capire le cose più difficili. E per chi non sa ancora leggere? Nessuna paura: continuate ad ascoltare tante storie dalla pagina Facebook di un luogo magico: La casa dei libri-Biblioteca dei bambini. Forza, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, la conoscenza non si arresta e rende tutti più forti. “Carmina Trillino assessore alla cultura. “Desidero ringraziare – commenta il sindaco Paola Villa- le operatrici della biblioteca comunale La casa dei bambini che renderanno possibile la continuazione della propria attività di divulgazione attraverso la lettura a distanza”.



La Biblioteca comunale la Casa dei libri, nata per divulgare la bellezza e l’importanza della lettura, continua a farlo da lontano. Attraverso la propria pagina fb saranno letti tanti libri, raccontate tante storie con la seguente programmazione, a partire dalle ore 17:00:

lunedì e giovedì età 0-3 anni

martedì e venerdì età 4-6

mercoledì e sabato età 7-10.