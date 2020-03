Emergenza Covid-19, si ferma la campagna elettorale a Fondi

Difficile in questi giorni frenetici dare riscontro e seguito di quel poco – anzi pochissimo – che è accaduto in ambito politico, dove ad esempio a Fondi si vota questa primavera per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo primo cittadino.

Dopo il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, adesso sono a rischio anche le amministrative, perché se le disposizioni di restrizione di assembramenti e mobilità dovessero arrivare intorno alla fine d’aprile, potrebbero non esserci più i tempi tecnici per andare al voto entro il 15 giugno, ma ovviamente è presto per dirlo.

Quel che è certo, invece, è che al netto di possibili incontri in videoconferenza, probabilmente l’attività elettorale è momentaneamente sospesa per tutti.

Difficile immaginare che il vice sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto, che si è ritrovato questa patata bollente tra le mani appena insediato, stia trovando il tempo di organizzare una campagna elettorale che non ha assolutamente tempi certi. Certo, invece è che l’ex primo cittadino Luigi Parisella ha ufficialmente sospeso la campagna elettorale proprio per via dell’emergenza sanitaria qualche giorno fa con un post sui social. Qualche proposta o presa di posizione arriva dall’altro civico, Francesco Ciccone, che ad esempio ha proposto all’amministrazione di disinfestare il centro cittadino come accade altrove. Proposte simili sono arrivate anche da Fratelli d’Italia che ancora non hanno deciso come si presenteranno dinanzi al corpo elettorale. Mentre ancora assente mediaticamente è il candidato di centrosinistra Raniero De Filippis che probabilmente sta cercando di organizzare la propria campagna tra le mille difficoltà di questi giorni.

Attesa, dunque, per capire se, come e quando si andrà al voto a Fondi, seppur a livello nazionale, già si parla di un possibile rinvio appena dopo l’estate, salvo il coronavirus non venga sconfitto in tempi molto brevi.