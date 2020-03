Acquista 5mila euro di francobolli con la carta di credito di una donna: denunciato

Giovedì, a Gaeta, a conclusione di una specifica attività di indagine, i carabinieri della Tenenza locale hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 69enne. Secondo gli accertamenti dell’Arma aveva utilizzato illecitamente una carta di credito ricaricabile, intestata a una donna del posto, dalla quale in più occasioni ha sottratto una somma complessiva di 5mila euro per l’acquisto di francobolli, che venivano fatturati da nome di un’altra donna, ignara dell’indebito utilizzo del proprio codice fiscale.