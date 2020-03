Aprilia, chiusi da oggi Ecocentro comunale ed Ecosportello. Sospesa raccolta sfalci e ingombranti

“In seguito alle recenti disposizioni previste dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per evitare il più possibile che i cittadini escano di casa o entrino in contatto con altre persone, il Comune di Aprilia ha deciso di chiudere da questo pomeriggio l’Ecocentro comunale di via Portogallo e l’Ecosportello.

Saranno sospesi, fino a nuova comunicazione, anche il servizio di raccolta degli sfalci d’erba del sabato in via Bulgaria e quello di raccolta domiciliare degli ingombranti.

Garantito, invece, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, che rientra tra i servizi essenziali“.

Lo ha reso noto il servizio comunicazione del Comune di Aprilia.