Violenza di gruppo, arrestato un 48enne a Pontinia

Nella serata del 10 marzo 2020, a Pontinia i carabinieri della locale stazione, eseguivano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di latina, nei confronti di un 48enne romeno. In particolare i militari, durante un servizio di controllo del territorio, notavano il suddetto aggirarsi con atteggiamento sospetto lungo le vie del centro abitato e procedevano quindi al suo fermo, verificando che in pregiudizio dello stesso era pendente un provvedimento di pena relativo alla sentenza di condanna per violenza di gruppo commessa a Latina il 12.12.2006. L’arrestato, dopo le formalità di rito, sarà associato presso la casa circondariale di Latina.