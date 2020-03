Coronavirus, otto denunce dopo i primi controlli

Durante la giornata odierna, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio, finalizzata al rispetto dell’osservanza delle prescrizioni imposte dal recente decreto d.p.c.m. in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, deferivano all’a.g. in stato di libertà nr.8 persone, in particolare :



SCAURI DI MINTURNO: nel corso della tarda mattinata, due cittadine romene residenti a Mondragone (Ce), venivano controllate e denunciate dai Carabinieri del posto, mentre percorrevano a piedi un tratto della via appia, non sapendo fornire, ai militari operanti, elementi giustificativi circa la loro presenza sul posto, di fatto violando il citato decreto.

FONDI i militari dell’Arma del luogo controllavano e denunciavano un uomo residente San Giorgio a Cremano (Na), sorpreso, senza giustificato motivo, nei pressi di un supermercato del centro luogo, in violazione alle citate prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.

APRILIA: i militari del locale Norm hanno deferito all’a.g. nr. 5 persone, alcune delle quali provenienti dai comuni di Velletri (Rm) ed Albano Laziale (Rm) poiché, sorprese all’interno di un’associazione culturale – pub sita in quel centro, nonostante l’imposto divieto.