Coronavirus, le informazioni per ricevere la spesa a domicilio

Il Comune di Aprilia ha attivato, di concerto con Associazioni cittadine e Protezione Civile, un servizio di consegna di generi alimentari per persone e nuclei familiari in condizioni di bisogno e impossibilitati a recarsi di persona presso supermercati e negozi di generi alimentari.

I cittadini che ne avessero bisogno (anziani soli, persone con disabilità o condizioni familiari tali da non potersi spostare) possono contattare il numero telefonico del Segretariato Sociale 06 92018612 (dal lunedì al venerdì ore 9:00-13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30), oppure il numero verde del Pronto Intervento Sociale 800 090 221 (attivo H24).

Il Comune di Aprilia raccomanda di chiamare solo in presenza di oggettivi impedimenti, anche al fine di non intasare le linee telefoniche. Al contempo, si invitano i cittadini apriliani ad attivare anche reti di vicinato in grado di sopperire alle difficoltà di spostamento, ferme restando le prescrizioni sanitarie diramate in questi giorni sull’uso di mascherine e guanti e sul rispetto delle distanze di sicurezza.

Il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, invita i negozianti ad attivare – ove possibile – servizi di consegna a domicilio dei prodotti, in modo tale da risolvere collettivamente anche questa criticità, più volte segnalata dai cittadini in questi giorni.

Il Comune di Aprilia ricorda, inoltre, che è attivo un numero verde regionale per la consegna a domicilio di farmaci a persone gravemente malate o con disabilità: 800 189 521.