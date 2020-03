Spesa e medicinali a domicilio, le informazioni utili

L’Amministrazione e il gruppo comunale di Protezione civile sono al fianco dei cittadini in questo momento di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus-Codiv 19.

Da oggi, martedì 10 marzo 2020, viste le restrizioni governative, parte il servizio spesa e/o acquisto medicinali a domicilio e ogni altra necessità per le fasce più a rischio. L’attività di sostegno è rivolta a tutte le persone con più di 65 anni o affette da patologie.

Per fruire del servizio è possibile contattare la Protezione Civile Comunale al numero 348- 66.32.145, tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 8 alle ore 16.

“Ribadisco l’importanza di limitare allo stretto necessario gli spostamenti e di seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni fornite dalle autorità competenti – commenta il sindaco Giada Gervasi – Siamo di fronte ad un momento di emergenza generalizzata che richiede buon senso e coscienza civile da parte di tutti noi. Essere comunità significa anche rispettare e rispettarsi evitando qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la salute altrui”.