Sezze, operazione dei carabinieri: sequestrata una piantagione di marijuana

Ieri, 9 marzo, nel primo pomeriggio, a Sezze, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere la detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti, traevano in arresto, in flagranza di reato, un 23enne del posto, deferendo all’a.g. altre tre persone (due 45enni ed un 20enne) tutti residenti a Sezze.

Nella circostanza i militari operanti, in seguito alla perquisizione di un terreno nelle pertinenze dell’abitazione di proprietà di uno dei denunciati, rivenivano una serra artigianale in tubolari di metallo e telo di plastica con all’interno n.32 piante di marijuana in vaso dell’altezza variabile tra i 40 ed 80 cm., attrezzata con ventilatori, riscaldatori, lampade ed irrigazione.

51 piante dello stesso tipo in vaso dell’altezza variabile tra i 40 ed 80 cm, nascoste sotto un sottotetto dell’abitazione e n. 2 sacchi con all’interno analoga sostanza con rami, foglie ed infiorescenze già essiccate per un peso netto di kg. 2.8.

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza permettevano di ricondurre la coltivazione con ruolo di promotore in capo all’arrestato coadiuvato occasionalmente da parte degli altri soggetti.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato trasferito presso la propria abitazione in attesa rito direttissimo.