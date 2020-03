Fake news senza limiti, l’ultima fantasiosa: elicottero per disinfestare

Non c’è pace, non bastano allerte e inutili allarmismi dovuti all’inasprimento del contenimento per l’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. C’è chi per chissà quale motivo, prosegue a generare false informazioni e a procurare allarme, che mai come in questo periodo – tra l’altro – può vedere attivarsi il procedimento di indagine a seguito a una denuncia alla Polizia Postale.

L’ultima frontiera delle “bufale” nostrane passa attraverso alcuni file audio che girano tramite la piattaforma di chat per smartphone Whatsapp e che parla di una presunta “disinfestazione” – udite udite – tramite elicottero, che in una sorta di fantomatica “pioggia” di disinfettanti durante la notte, riuscirebbe a sterilizzare gli spazi aperti dal nuovo coronavirus.

Alcuni di questi audio contestualizzano anche la territorialità, parlando di Lenola e Fondi. Ma ovviamente si parla di fake news.

In qualità di operatori dell’informazione non possiamo far altro che sollecitare tutti a seguire nella diffusione delle notizie le testate giornalistiche o i portali che da anni vi garantiscono una puntuale informazione.

Se neppure questo vi dovesse garantire, o semplicemente per arrivare alla fonte della notizia, si consiglia di arrivare alla fonte, seguendo i canali istituzionali di Comuni, Prefettura e Regione Lazio. E nel dubbio, stoppare le catene di audio o messaggi dubbi, è sempre una cosa opportuna da fare.