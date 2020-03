Covid-19, il sindaco di Gaeta parla dell’emergenza: “Ospedali della zona siano da sostegno”

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano interviene sulla propria pagina Facebook per informare i cittadini circa la questione Covid-19. “Ci troviamo dinanzi ad una situazione seria che non ha precedenti” ha spiegato il primo cittadino della città del Golfo, parlando di conoscenza e consapevolezza.

Il problema, come ormai abbiamo iniziato a comprendere dalla questione è principalmente quello sanitario, ancor più quello delle terapie intensive e del sostegno ospedaliero importante a coloro che prendono il virus nella forma più pesante. Per quello le strutture ospedaliere si stanno organizzando e per quello Mitrano lancia la propria idea: “Bisogna quindi riaprire quelle ex strutture ospedaliere ed allestirle e predisporle all’accoglienza delle persone colpite dal virus. Guardando il Sud Pontino abbiamo ben tre strutture ospedaliere che potrebbero dare supporto al Dono Svizzero di Formia, e sto parlando del “Fiorini” di Terracina, del “San Giovanni di Dio” a Fondi e del “Mons. Di Liegro” a Gaeta. Quest’ultima struttura dispone di un piano che fu destinato alle malattie infettive con camere pressurizzate. Sarebbe opportuno quindi riaprire questi spazi ed adibirli qualora ce ne fosse bisogno, ad accogliere pazienti. Dobbiamo essere cauti, prepararci, augurandomi che il trend si blocchi ed il fenomeno si ridimensioni.”

