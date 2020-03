Coronavirus, un 38enne finisce in rianimazione intubato

Il coronavirus continua a colpire anche i più giovani. All’ospedale “Goretti” è stato ricoverato un 38enne di Latina con una grave insufficienza respiratoria.

Il paziente, positivo al virus e con una polmonite bilaterale, è stato intubato. Viene seguito nel reparto di rianimazione.

Un caso che conferma come tutti, giovani e meno giovani, debbano rispettare gli obblighi imposti dal Governo e dalla Regione per contribuire a far diminuire il più possibile il numero di contagi e a far rientrare l’emergenza.